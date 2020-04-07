Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından 4 Nisan 21.40 sıralarında Mamak'ta bazı vatandaşların ikametlerinde gerçekleştirdikleri nişan merasimi sonrası sokakta halay çektiklerine dair paylaşım yapıldığı belirtildi.

Sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çektiği belirlenen ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 8 kişiye 5 bin 894 lira ceza verildi.