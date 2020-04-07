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Sokakta halay çeken 8 kişiye 5 bin 894 lira ceza
[Fotoğraf: İHA Video]
Ankara Mamak'ta nişan merasimi sonrası sokakta halay çekerek sosyal mesafe kurallarına uymayan 8 kişiye toplam 5 bin 894 lira para cezası verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından 4 Nisan 21.40 sıralarında Mamak'ta bazı vatandaşların ikametlerinde gerçekleştirdikleri nişan merasimi sonrası sokakta halay çektiklerine dair paylaşım yapıldığı belirtildi.
Sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çektiği belirlenen ve koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 8 kişiye 5 bin 894 lira ceza verildi.
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