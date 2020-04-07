Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 14 bin kaçak üretilen maske ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak üretildiği tespit edilen 14 bin maske ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Güzelburç Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen polis, 280 paket içerisinde toplam 14 bin kaçak üretilen maske buldu.
İş yeri sahibi A.K. gözaltına alınırken, maskeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
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