Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş ve altı 2 genci durdurarak kimliklerini alan polis memuru, gençlere sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Bu sırada, yasağın 20 yaş ve altı gençlerin sokakta bilinçsiz ve toplu olarak gezdiği için getirildiğini savunan gençlerden biri polise, ''Biz bilinçsiz ve toplu olarak geziyor muyuz?'' diye sordu.

Polis memuru 2 gence sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti.