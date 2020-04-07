İstanbul Adalet Sarayında koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Kararı İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı aldı. Buna göre, nöbetçi olmayan hukuk mahkemeleri fiilen açık bulundurulmayacak.

Adliyelerde salgının önüne geçilmek için başlatılan nöbetçi mahkeme uygulaması 4 Mayıs tarihine kadar uygulanacak.

Alınan kararda, salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı belirtildi. Şartlı tahliye ve acil işler nöbetçi mahkeme tarafından karara bağlanacak. İşlemler evrak üzerinden de yapılabilecek.

Nöbetçi mahkemeler sadece belli günler ve saatlerde çalışacak. Nöbetçi olmayan mahkeme kalemleri de, duruşma ertelemeleri için çalışmaları dışında kapalı olacak.

Haber: Enes Babacan