Sinop'un Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 2 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı 2 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kırıkhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Karamağara ve Ceyhanlı mahallelerinin, 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallelerde, jandarma ekiplerince önlemler uygulanmaya başlandı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde bir belde karantinaya alındı

Burdur'un Çavdır ilçesinde koronavirüstesti pozitif çıkan bir ailenin yaşadığı belde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Söğüt Beldesi'nde ikamet eden karı kocanın COVID-19 testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla çiftin temaslı olduğu kişiler olabileceği değerlendirilerek, yerleşim yerinin tamamı karantinaya alındı.

Beldenin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Öte yandan, testi pozitif çıkan çift evlerinde gözetim altında tutulacak ve sağlık durumları da yine evden takip edilecek.

Bursa'nın Keles ilçesindeki 1 mahalle karantinaya alındı

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı 1 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Yazıbaşı Mahallesi'nin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Açıklamada, mahallede karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulamaya geçildiği belirtildi.

Van'da bir mahalle karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'dan ilçeye bağlı Örmetaş Mahallesi'ne gelen bir kişide, koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'dan Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne gelen ve koronavirüs taşıdığı belirlenen bir vatandaşımızın birçok kişiyle temas etmesi sonucu mahalle bugün karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallede ekipler tarafından gerekli tedbirler alınarak gerekli sağlık taraması başlatılmıştır."

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hacılar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Perşembe'nin Hacılar Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hacılar Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Perşembe ilçesi Hacılar Mahallesi'nin 7 Nisan saat 00.01'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."

Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı ifade edildi.

Elazığ'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şenova köyünde rahatsızlanan bir kişinin, test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine Valilikçe alınan karar doğrultusunda, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla istisnai durumlar dışında köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bu süreçte köyde tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı bildirildi.

İlde daha önce de Karakoçan ilçesi Kulababa Mahallesi ile kent merkezindeki 3 apartman karantinaya alınmıştı.