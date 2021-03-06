Şeyhcui Mahallesi'nde alışveriş yaptığı sırada yerde içinde altın olan kese bulan 61 yaşındaki Suna Aylak, durumu polise bildirdi.

Polisin yaptığı incelemede, kesenin içinde 70 bin lira değerinde 3 altın yüzük, 31 çeyrek altın, 5 bilezik, 1 altın kolye, 1 altın küpe bulunduğu belirlendi. Polis, alyans yüzükte yazan isimden kesenin, Tekbir Kanar'a ait olduğunu tespit etti.

Polis merkezine çağrılan Kanar'a altınları, Aylak tarafından teslim edildi.

Aylak, ömrü boyunca haram yemediğini, çocuklarına da yedirmediğini dile getirerek, "Keseyi bulunca içini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim." dedi.