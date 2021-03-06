Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan bir markete, 26 Şubat günü sabaha karşı hırsızlar girdi. 10-15 dakikalık bir süre içinde 3 defa aynı iş yerine giren hırsızlar, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Yaklaşık 20 bin liralık zararı olduğunu söyleyen market sahibi, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Polis, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

"Yaklaşık 15-20 bin lira civarında bir zayiatımız oldu"

10 yıldır Üsküdar'daki Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan marketi işleten esnaf Kenan Yıldırım, "Şubat'ın 24'üydü. Sabaha karşı 05.40 suları, burada oturan bir kardeşimiz beni aradı. Dükkana hırsız girdiğini söyledi. Ben de 06.20 gibi buraya geldim. Dükkanın kepenklerinin kırılıp soyulduğunu gördüm. Bekçi ve polis arkadaşlar kapının dışındaydı zaten.

Yaklaşık 15-20 bin lira civarında bir zayiatımız oldu. Hırsızlar sigara standına yönelmiş. Zaten biliyorsunuz, zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi… Bu tür şeyler bizi bayağı yıpratıyor. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz. Bir an önce bulunmalarını istiyorum. Öncelikle temennim, başka esnaf kardeşlerimiz bizim gibi mağdur olmasın. Zaten şuna inanıyorum, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız görevlerini yapıyor" dedi.

"Sokağın sonunda arabayla u dönüşü yapıp tekrar geliyorlar"

Hırsızların kepengi dışarıdan levye ile kastırarak, içeri girdiklerini ve arabada bekleyen bir kişi ile birlikte toplam 4 kişi olduklarını anlatan Yıldırım, "3 kişi yapmışlar. Bir tanesi gözcülük yapıyor, iki kişi levye ile kepengi kastırıyor ve daha sonra 3. bir kişi daha gelip onlara yardım ediyor. Böylece içeri giriyorlar ve sigaraların büyük kısmını alıyorlar. Başka ürünleri de almışlar. Yani 2-3 kez bunu tekrar edip sigara reyonunu 10 dakika civarı bir süre içinde boşaltıyorlar. Sokağın sonunda arabayla u dönüşü yapıp tekrar geliyorlar" diye konuştu.