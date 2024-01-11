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Türkiye
TRT Haber 11.01.2024 22:52

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?

Türkiye genelinde sıcaklık mevsim normallerinin altında seyrediyor. Pazar gününe kadar yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor, İstanbul'da yarın yağış etkili olacak.

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Hafta sonu da dahil olmak üzere sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hava durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kuzey ve doğu bölgelerimizde yağışlar devam ediyor. Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur hafta sonuna kadar sürecek."

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 5-6 derece, İzmir'de ise 11-12 derece civarında olacak.

Çelik, üç büyükşehrin hava durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Ankara’da önümüzdeki üç gün cuma, cumartesi, pazar için yağış beklentimiz yok. İstanbul’da cuma günü için özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu Yakasında öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur beklentimiz var. İzmir'de de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklentimiz yok hava parçalı ve az bulutlu geçecek."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yeni haftada sıcaklık artacak

Yeni haftada ise yağışlı sistem yurdu terk edecek. Pazartesi günü sıcaklık artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
 

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