Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da sürecek mi?

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Hafta sonu da dahil olmak üzere sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik hava durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kuzey ve doğu bölgelerimizde yağışlar devam ediyor. Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur hafta sonuna kadar sürecek."

3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 5-6 derece, İzmir'de ise 11-12 derece civarında olacak.

Çelik, üç büyükşehrin hava durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Ankara’da önümüzdeki üç gün cuma, cumartesi, pazar için yağış beklentimiz yok. İstanbul’da cuma günü için özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu Yakasında öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur beklentimiz var. İzmir'de de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklentimiz yok hava parçalı ve az bulutlu geçecek."

Yeni haftada sıcaklık artacak

Yeni haftada ise yağışlı sistem yurdu terk edecek. Pazartesi günü sıcaklık artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

