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Türkiye
AA 11.01.2024 20:48

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerleri dronla görüntülendi.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde yağan her tarafı beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Etraf beyaza bürünürken park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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