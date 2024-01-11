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Türkiye
AA 11.01.2024 20:31

Kuyumcunun silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyumcunun silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan'ın silahlı saldırı sonucu yaralandığı olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmada, olaya karışan şüphelilerin kaçmış olduğu otomobile takılı plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Otomobilin geliş ve gidiş istikametlerinde yapılan araştırmada, araç belirlenerek 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay anında kullanılan 3 ruhsatsız tabanca, 3 plastik maske, 2 kar maskesi, 5 biber gazı, 5 cerrahi eldiven, 45 fişek ve olay anında aracın üzerinde takılı plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi'nde kuyumculuk yapan Sezai Aslan, dün iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

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