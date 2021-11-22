Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Salı günü yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek. Diğer yerlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Çarşamba günü ise Güneydoğu Anadolu'nun doğusu hariç ülke genelinde yağış etkili olacak. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey ve kuzey doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren yağışla birlikte ülke genelinde azalacak.