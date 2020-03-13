Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı hava

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışla birlikte güneydoğu kesimlerde azalacağı, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.