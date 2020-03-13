Bursa'daki tarihi ve turistik mekanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte edildiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün yüzbinlerce kişiye hizmet veren toplu taşıma araçları, BursaRay, T1 ve T2 tramvay hatları ile cami, türbe, müzeler ve halkın yoğun kullandığı alt geçitler ve çarşılarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

[Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alt geçitler dezenfekte edildi - Fotoğraf: AA]

"Gerekli tedbirleri alıyoruz"

Şehir merkezinde "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi" de dahil olmak üzere alınan tedbirler, İznik ve İnegöl ilçelerinde de devam ediyor. Çalışma kapsamında 17 ilçede camiler, türbeler, ibadethaneler ve müzeler dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal tesisler ve kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirterek, "Halkımız, konuyla ilgili hassasiyetini muhafaza etsin. Gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar" dedi.