ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ALES'e başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.