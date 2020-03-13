Haber Giriş: Kaynak: AA
ALES başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA]
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvurular başladı. Başvurular 23 Mart'a kadar yapılabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ALES'e başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.
Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek.
Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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