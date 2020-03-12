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YÖK: Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili toplantıda alınan tedbirleri açıkladı.
Sözcü Kalın, açıklamasında, üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti.
Kalın'ın açıklamasın ardından Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) da bir açıklama geldi.
YÖK'ün açıklamasında, tatilin sadece üniversite öğrencileri için geçerli olduğu, akademik ve idari personel için tatilin söz konusu olmadığı belirtildi.
Açıklamada, ilerleyen süreçte salgının durumuna göre bu yönde bir değerlendirme yapılabileceği belirtilirken, uzaktan eğitimin de söz konusu olmadığı ifade edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 20:11
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