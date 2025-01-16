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Türkiye
AA 16.01.2025 08:46

Şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı

Arnavutköy'de sürücüsü kalp krizi geçiren tur otobüsü önce bir otomobile, ardından bariyerlere çarparken, hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

Şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı

İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan ve umreden gelen yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan M.G. yönetimindeki tur otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Termal-2 kavşağı girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile çarptı.

Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerledikten sonra durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcular kazayı yara almadan atlatırken, kazaya, otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesinin neden olduğu anlaşıldı.

Otobüsün çarptığı otomobildeki sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edilen M.G., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yolcular, valizleriyle birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse transfer edildi.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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