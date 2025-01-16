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Türkiye
AA 16.01.2025 08:32

9 ilde "SİBERAĞ-15" operasyonu: 21 gözaltı

9 ilde düzenlenen "SİBERAĞ-15" operasyonunda hesaplarında 30 milyar 478 milyon 473 bin lira işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı. Operasyonda 752 adet banka/kripto para hesabına da el konuldu.

9 ilde "SİBERAĞ-15" operasyonu: 21 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlarına yönelik "Siberağ-15" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Jandarma tarafından 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, 21 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 752 banka/kripto para hesabına el konuldu. 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına yönelik "Siberağ-15" operasyonlarında, hesaplarında 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin lira işlem hacmi bulunduğu para giriş/çıkışı tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi."

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle reklam izle para kazan ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını belirterek, operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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Ali Yerlikaya Denetim Sosyal Medya Dolandırıcılık
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