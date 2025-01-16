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Türkiye
AA 16.01.2025 05:55

Adana'da silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi öldü

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu Serdar Akipa ve kardeşi Umut Akipa'nın olay yerinde öldüğünü, Ferhat Ay'ın ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Ay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bölgede inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, tabancalara ait 12 boş kovan buldu.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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