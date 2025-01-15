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Türkiye
AA 15.01.2025 22:33

İstanbul'da sahte içki satan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Başakşehir'de sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen işletme mühürlendi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da sahte içki satan 2 kişi tutuklandı

Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'ta lokanta olarak faaliyet gösteren işletmede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese yapılan baskında, işletme içerisinde sahte içki üretim ve satışının yanı sıra uyuşturucu madde ticareti de yapıldığı belirlendi.

İşletmede ve gözaltına alınan iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 15 litre kaçak alkol, 35 litre satışa hazır sahte içki, 36 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ve çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonun yapıldığı işletme mühürlenirken, gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu ki şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Sahte Alkol Sahte İçki
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