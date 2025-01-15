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Türkiye
İHA 15.01.2025 16:58

İzmir metrosunda dumanlar yükseldi

İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan dumanlar panik oluşturdu. Yolcular tedbiren metrodan tahliye edildi.

İzmir metrosunda dumanlar yükseldi

İzmir'de metronun vatman kabininden çıkan dumanlar panik oluşturdu. Yolcular tedbiren metrodan tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda meydana geldi.

Metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

İzmir metrosunda dumanlar yükseldi

Kabinden dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbiren tahliye edildi.

Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.

İzmir Hemşehri İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır" denildi.

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