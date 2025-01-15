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Türkiye
AA 15.01.2025 16:54

Trakya'da kar yerini soğuk havaya bırakacak

Kar yağdı kentler beyaza büründü, çatılarda buz sarkıtları oluştu, hava sıcaklığı eksi derecelere düştü. Balkanlar'dan gelen kar yağışı Trakya'yı terk etse de soğuk hava hakimiyetini sürdürecek.

Trakya'da kar yerini soğuk havaya bırakacak

Hafta sonundan bu yana özellikle Edirne ve Kırklareli'nde yoğun olarak görülen kar yağışı yerini yarın soğuk havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisinden çıkan Edirne'de yarın gün boyunca parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Kentte en yüksek sıcaklık 5, en düşük sıcaklık ise -6 derece olacak. Sabaha karşı ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunuyor.

Yağış yerini sisli havaya bırakacak 

Kırklareli'nde de parçalı bulutlu hava hakim olacak. İl genelinde en yüksek sıcaklık 6, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 4 derece olarak tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde güneş kendini gösterecek ancak soğuk hava etkisini sürdürecek.

Tekirdağ'da ise hava diğer Trakya illerine göre biraz daha ılıman olacak. En yüksek sıcaklık 8, en düşük sıcaklık 2 derece öngörülüyor. Gün boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak, yağış ise beklenmiyor.

Bölge genelinde sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis olacağı öngörülüyor.

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Edirne Kırklareli Kar Yağışı
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