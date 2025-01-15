Kontrolden çıkan kamyon iki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Meşelik Mahallesi Mumcular kara yolunda İ.K. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Alper Emiroğlu'nun kullandığı otomobile, ardından da O.E. yönetimindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Mehmet Alper Emiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen otomobile çarpması yer alıyor.