Hafif Sağanak Yağışlı 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.01.2025 17:20

Kontrolden çıkan kamyon iki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonun iki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Meşelik Mahallesi Mumcular kara yolunda İ.K. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Alper Emiroğlu'nun kullandığı otomobile, ardından da O.E. yönetimindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Alper Emiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen otomobile çarpması yer alıyor.

ETİKETLER
Muğla Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İzmir metrosunda dumanlar yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:52
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında doğumuna birkaç saat kalan bebek hayatını kaybetti
18:49
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da
18:44
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:12
TDT'den 'Fergani' tebriği: Türk Dünyası için büyük gurur ve sevinç kaynağı
17:51
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
17:49
Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon, gözaltı merkezine nakledildi
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan kamyon iki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon iki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ