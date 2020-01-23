Olay, Çorum Halk Ulaşım A.Ş. bünyesinde bulunan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüse jetonsuz bindiği iddia edilen yolcu Ahmet Ş. ile sürücü İlhan Aybul, arasında tartışma çıktı.

Araç hareket halindeyken sürüyle yolcu arasında kavga çıktı. Bir kadın yolcu, kavga eden sürücü ile yolcuyu ayırmaya çalıştı.

Sürücü İlhan Aybul, burnuna ve yüzüne isabet eden yumruk darbeleri ile yaralandı. Bu sırada otobüs kontrolden çıktı ve yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

"Otobüsün içinde 40 kişi vardı"

Olay sonrası sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti ve burada tedavi altına alındı. Aybul, kendisini darp eden yolcudan şikayetçi oldu.

Olay sonrası otobüs sürücüsü İlhan Aybul tedavi gördüğü hastanede olayı anlattı.

Aybul, "Otobüse binen yolcu jetonum yok dedi. Daha sonra bana çocuklar jetonunu getiriyor dedi. Gelen giden olmadı ben yine söylemedim. Bana neden arkadaki kadına neden bağırdın diye yanıma geldi. Ne bağırması dedim ben de, kapıyı açtım inmesi için ama adam inmedi. Ondan sonra bana vurmaya başladı. O esnada otobüs seyir halindeydi içinde de yolcular vardı. Otobüs direklere çarparak durabildi, benim kazadan bile haberim olmadı. O esnada otobüsün içinde 40 kişi vardı. Ben ne olduğunu anlamadım " dedi.

"Kendisinden de özür dilemek için hastaneye kadar gittim"

İfade için emniyete çağırılan Ahmet Ş, ise kavga ettiğini belirterek, "Kadın inmek istedi o da durmadı. Üstelik kadın yolcuya kötü davrandı. Ben de müdahale ettim. Kendisinden de özür dilemek için hastaneye kadar gittim" dedi. Ahmet Ş, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan otobüste yaşanan kavga anına ilişkin görüntüler de, araçta bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Haber: Ahmet Temelci