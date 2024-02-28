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Türkiye
DHA 28.02.2024 06:07

Sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Mehmet Uluca sobayı yakmaya çalışırken kullandığı yanıcı maddenin parlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı

İlçeye bağlı Köst Mahallesi'nde Mehmet Uluca, yalnız yaşadığı evinde sobaya yanıcı madde dökerek tutuşturmaya çalıştı.

Yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı

Alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Uluca, evden çıkarılarak, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Uluca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Uluca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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