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Türkiye
İHA 18.04.2023 13:14

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisinek ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan güvenlik görevlisinden acı haber geldi. Şifa umuduyla sağlık camiasına yaptığı çağrıyla gündeme gelen güvenlik görevlisi, fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Denizli'den Antalya'ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan ve 9 yıldır insan içine çıkacağı günün hayaliyle yaşayan güvenlik görevlisinden acı haber geldi. İyileşebilmek için sağlık camiasına yaptığı çağrıyla gündeme gelen güvenlik görevlisi, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya'daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Çalıştığı esnada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu'nun vücudunda her geçen gün değişim oldu. Fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı.

Ailesiyle yaptığı çağrıyla gündeme geldi

Ayakları şişen ve yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, zamanla etlerinin çürümesiyle yerinden bile kıpırdayamadı. Mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği duyan, fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkında bilgiye ulaşamayan İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu ve ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla yaptıkları çağrıyla gündeme geldi.

Duyduğu özlemi anlattı, saatler sonra fenalaştı

Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı.

Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından baba ocağında helallik alınan güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

"Çare bulamadık"

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, "Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık" dedi.

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