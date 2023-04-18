Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.04.2023 12:41

Cami hasar aldı, 46 metrelik minareleri sağlam kaldı

Kahramanmaraş’taki Doğukent Camii, depremler sebebiyle hasar gördü ancak 3 şerefeli 46 metrelik minareleri sapasağlam ayakta kaldı.

Cami hasar aldı, 46 metrelik minareleri sağlam kaldı
[Fotograf: İHA]

Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Camii 6 Şubat depremleriyle hasar aldı. Caminin duvarları yıkıldı, içinde büyük hasar oluştu.

Taşıyıcı kolonları zarar görmeyen caminin 3 şerefeli 2 minaresinin hasar almaması ise dikkat çekti.

Cami hasar aldı, 46 metrelik minareleri sağlam kaldı

Caminin hasar almasına evinin ağır hasarlı olmasından daha çok üzüldüğünü belirten Doğukent Camii İmam Hatibi Fatih Balbaba, "Merkez ilçelerimizde en büyük camilerden birisiydi. Hemen yanımızda Kur’an kursumuz, taziye evimiz, yaşlılar dinlenme yerimiz gibi insanlara hizmet ediyorduk. Camimiz yaşayan sosyal bir yerdi" dedi.

Cami hasar aldı, 46 metrelik minareleri sağlam kaldı

Camide 10 yıldır görev yaptığını ifade eden Balbaba, "Çeşitli aktivitelere öncülük ettik. Hafif kusurlu hasar verdiler ancak camimizde duvar diye bir şey kalmadı. Kendi evime dahi ağır hasarlı rapor verdiler hiç zoruma gitmedi. Ancak 10 yıldır görev yaptığım caminin bu hale gelmesi bizi hüzünlendirdi. Minarelerimiz 3’er şerefeli her biri 46 metre. Minarelerimizde hiç hasar yok. Bu mahalle 25 bin nüfuslu, binaları da ağır hasarlı ama bir tane ölüm dahi olmadı" diye konuştu.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem
Sıradaki Haber
Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı
13:52
Liderlerin bayram programı belli oldu
13:50
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki kalesine girdi
13:45
Kırsaldaki 478 projeye 1 milyar lirayı aşkın hibe desteği
13:49
Nüfusu kadar depremzede geldi: Yayladağı'na sahra hastanesi kuruluyor
13:43
TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Konya'da şeker üreticilerinde bayram yoğunluğu sürüyor
Konya'da şeker üreticilerinde bayram yoğunluğu sürüyor
FOTO FOKUS
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ