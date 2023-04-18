Cami hasar aldı, 46 metrelik minareleri sağlam kaldı

Dulkadiroğlu ilçesindeki Doğukent Camii 6 Şubat depremleriyle hasar aldı. Caminin duvarları yıkıldı, içinde büyük hasar oluştu.

Taşıyıcı kolonları zarar görmeyen caminin 3 şerefeli 2 minaresinin hasar almaması ise dikkat çekti.

Caminin hasar almasına evinin ağır hasarlı olmasından daha çok üzüldüğünü belirten Doğukent Camii İmam Hatibi Fatih Balbaba, "Merkez ilçelerimizde en büyük camilerden birisiydi. Hemen yanımızda Kur’an kursumuz, taziye evimiz, yaşlılar dinlenme yerimiz gibi insanlara hizmet ediyorduk. Camimiz yaşayan sosyal bir yerdi" dedi.

Camide 10 yıldır görev yaptığını ifade eden Balbaba, "Çeşitli aktivitelere öncülük ettik. Hafif kusurlu hasar verdiler ancak camimizde duvar diye bir şey kalmadı. Kendi evime dahi ağır hasarlı rapor verdiler hiç zoruma gitmedi. Ancak 10 yıldır görev yaptığım caminin bu hale gelmesi bizi hüzünlendirdi. Minarelerimiz 3’er şerefeli her biri 46 metre. Minarelerimizde hiç hasar yok. Bu mahalle 25 bin nüfuslu, binaları da ağır hasarlı ama bir tane ölüm dahi olmadı" diye konuştu.