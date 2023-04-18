Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede Fatih'teki Kapalıçarşı yakınlarında 2 şüphelinin işlenmemiş elmasları satacakları bilgisini alan ekipler, alınan tedbirler sonrası belirledikleri zanlıları durdurup üstlerini aradı.

Yapılan aramada 2 parça halinde ve piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ve 61,38 karat olduğu değerlendirilen ham elmas ele geçirildi.

Bu elmasların yasa dışı yollarla yurda getirildiğini tespit eden ekipler, yabancı uyruklu satıcılar ile iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.