Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA, İHA 18.04.2023 12:41

Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye getirilen, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan ham elmasın ticaretini yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede Fatih'teki Kapalıçarşı yakınlarında 2 şüphelinin işlenmemiş elmasları satacakları bilgisini alan ekipler, alınan tedbirler sonrası belirledikleri zanlıları durdurup üstlerini aradı.

Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık elmas ele geçirildi

Yapılan aramada 2 parça halinde ve piyasa değeri 20 milyon lirayı bulan ve 61,38 karat olduğu değerlendirilen ham elmas ele geçirildi.

Bu elmasların yasa dışı yollarla yurda getirildiğini tespit eden ekipler, yabancı uyruklu satıcılar ile iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İstanbul Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Adana'da 12 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı
13:52
Liderlerin bayram programı belli oldu
13:50
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki kalesine girdi
13:45
Kırsaldaki 478 projeye 1 milyar lirayı aşkın hibe desteği
13:49
Nüfusu kadar depremzede geldi: Yayladağı'na sahra hastanesi kuruluyor
13:43
TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Konya'da şeker üreticilerinde bayram yoğunluğu sürüyor
Konya'da şeker üreticilerinde bayram yoğunluğu sürüyor
FOTO FOKUS
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ