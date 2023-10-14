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Türkiye
AA 14.10.2023 11:04

Siverek'te bir ayda 61 tabanca ile 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi

Siverek Kaymakamlığı, güvenliğin arttırılması amacıyla yürütülen son bir aylık asayiş ve trafik denetimi sonuçlarını paylaştı.

Siverek'te bir ayda 61 tabanca ile 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, polis ve jandarma ekiplerince son bir aylık uygulama ve denetimlerde 61 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 2 dürbün, 90 şarjör, 6 tüfek dipçiği, 1560 çeşitli mühimmat, 6 bin 623 tabanca mermisi, 113 muşta ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerince 371 kök kenevir, 461 gram metamfetamin, 6 kilo 500 gram skunk, 2 kilo 458 gram esrar, 138 gram eroin ve 4 uyuşturucu hap yakalandı.

2 bin 577 aracın denetlendiği trafik uygulamalarında 11 araç trafikten men edildi. 14 hırsızlık olayının aydınlatıldığı uygulamalarda 157 şüpheliye adli ve idari işlem yapılırken 27 zanlı ise tutuklandı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görevini icra eden kahraman jandarmamız ve emniyet teşkilatımıza görevlerinde kolaylıklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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