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Türkiye
AA 14.10.2023 10:15

Kapıkule'de 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, beyaz çuvallara istiflenmiş yaklaşık 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi.

Kapıkule'de 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tırı şüpheli görerek mercek altına aldı.

X-Ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç arama hangarına çekildi.

Yapılan detaylı aramada tırın dorsesinin muhtelif yerlerinde beyaz çuvallara istiflenmiş yaklaşık 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi.

Piyasa değeri 2 milyon 121 bin lira

Amerika kıtasında yetişen ve afrodizyak etkisinin yanında yatıştırıcı olarak kullanılan damiana çayına el konulurken ürünün piyasa değerinin 2 milyon 121 bin lira olduğu belirlendi.

Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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