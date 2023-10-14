İstanbul ve İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Projeli Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" adıyla yürütülen soruşturma kapsamında, bir kamyonu takibe alındı.

İzmir'de, düzensiz göçmenlerin kamyondan tekneye alındığı sırada operasyon düzenleyen ekipler, aynı zamanda İstanbul'da belirledikleri adreslere de baskın yaptı.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 133 bin 500 lira, 4 bin 910 dolar, 725 avro, uyku tulumları ve yaşam malzemelerinin bulunduğu depo ile şifreli notlar ve kamyon ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken 92 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

11 operasyonda 425 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Projeli Örgütlü Göçmen Kaçakçılığı" soruşturması kapsamında daha önce farklı tarihlerde 11 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 425 düzensiz göçmen yakalanırken insan kaçakçılığına organizatörlük yaptığı tespit edilen 19 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9 araç, bot ve yelkenli tekne ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 7'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yakalanan 425 düzensiz göçmen hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.