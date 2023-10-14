Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.10.2023 10:02

Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 32 gözaltı

Samsun'da polis tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 32 kişi yakalandı.

Samsun'da aranan şahıslara operasyon: 32 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

13-14 Ekim tarihlerinde yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, uyuşturucu madde ticaretinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, silahlı tehdit ve mala zarar verme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Rahlelerin arasından kaçak cep telefonları çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
Yeni Zelanda'da halk genel seçimler için sandık başına gitti
10:55
İsrail Gazze'deki Avde Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi
10:39
İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdük
10:52
Bodrum'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
10:17
Kapıkule'de 887 kilo "damiana çayı" ele geçirildi
10:09
KDK: Açıköğretim öğrencileri de öğretim sürecinde formasyon alabilir
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak hareket etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ