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Türkiye
DHA 14.10.2023 09:42

Makas atan cip bariyerlere çarpıp alev aldı: 1 can kaybı, 3 ağır yaralı

Merter D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen cip bariyerlere çarparak alev aldı. Kazada cipin sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan 3 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Makas atan cip bariyerlere çarpıp alev aldı: 1 can kaybı, 3 ağır yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Merter mevkiinde meydana gelen kazada  Edirne istikametinde ilerleyen Muhammed E.A.'nın makas atarak ve süratli bir şekilde kullandığı cip, kontrolünden çıktı.

Savrulan cip, yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp alev aldı. Kaza anında sürücü, cipin ön camından fırlarken yanında bulunan Erdem Ö., Eren G. ve Yusuf D. araçta sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken araçta sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Makas atan cip bariyerlere çarpıp alev aldı: 1 can kaybı, 3 ağır yaralı

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemede sürücü Muhammed E.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişiye ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Eren G. ve Yusuf D.'nin durumunun ağır olduğu, Erdem Ö.'nün ise hayati tehlikesi sürüyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Makas atarak geliyordu"

Kazayı gören Arden Saral, “Okmeydanı istikametinden Bakırköy istikametine devam ederken sol şeritten siyah cip bir araç makas atarak geliyordu. Selektör atarak yol istedi benden. Sağ şerite geçtim ve aracı sadece takip ettim. İçinde 4 ya da 5 erkek arkadaş vardı. Hiçbirisinde emniyet kemeri takılı değildi. Araç süratli şekilde önümden devam etti. Arkasından sadece yavaşça onu seyrettim ve Zeytinburnu istikametine geldiğimizde araç sağ taraftaki refüje vurarak sol taraftaki şerite geçti ve araç yanarak araç sürücüsü camdan dışarıya fırladı. Durum çok kötüydü, içler acısıydı. Ben bakamadım, araç yanıyordu” dedi.

Öte yandan, kaza sonrası D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşımın yan yoldan sağlandığı Edirne istikametinde, kazaya karışan cipin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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