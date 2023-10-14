Ankara'da test edilen YHT raydan çıktı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün 03.30 sularında Mamak/Kayaş'ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının, test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucu dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan (TCDD) da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, rutin test çalışmaları esnasında sevk edilen trenin, Kayaş istasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında raydan çıktığı belirtildi.

Raydan çıkmaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiğinin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliğinin Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı belirtildi.