Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.10.2023 08:14

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Hafta sonuyla birlikte yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağış etkisini gösterecek. Özellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış bekleniyor. 3 büyük ilde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak hafta sonu bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Yurt genelinde yağış beklenmediğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik şunları kaydetti:

"Cumartesi günü için sadece Batı Akdeniz ile Muğla ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklentimiz var onun dışında yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Hava çoğunlukla az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek."

Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Pazar günü ise yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağış geçişleri görüleceğini aktaran Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü ise güney bölgelerimizde yağışlar biraz daha artıyor. Akdeniz bölgesinin tamamında, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz. Özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yine kuvvetli yağışlar görebiliriz."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta sonu 3 büyük ilde hava nasıl olacak?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini vurgulayan Çelik, "Üç büyük şehrimizde hava hafta sonu az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 22-23 derece, İstanbul'da 24-25 derece, İzmir’de de 26-27 derece olmasını bekliyoruz" dedi.

ETİKETLER
Meteoroloji Yağış Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
E-5 kara yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:23
Reuters: Kameramanımız İsrail'den gelen roket saldırısında öldü
09:15
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
09:08
İsrail Gazzelilere 10.00 -16.00 arasında güvenli geçiş izni verecek
09:07
'Turuncu' ve 'gri' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi
07:19
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde
06:57
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları Batı Şeria'da protesto edildi
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ