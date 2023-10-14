İzmir'de işçi servisleri ile otomobilin karıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

Engin Y. idaresindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki işçi servisi, Menemen'den Aliağa ilçesi istikametine giderken ilçe çıkışında karşı şeride geçti.

İşçi servisi bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Karşı şeride geçip yolun ortasında durabilen otomobile ise başka bir işçi servisi çarptı.

Kazada sürücüler ile yolcu konumunda bulunan A.T, A.Y, T.T. ve O.Y. yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza anı kamerada

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, işçi servisi ve otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçtiği, işçi servisinin duvara çarpıp durduğu, otomobile ise başka bir işçi servisinin çaptığı görülüyor.