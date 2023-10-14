E-5 kara yolunda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

E-5 kara yolu Merter istikametinde seyreden Muhammet E.A. idaresindeki cip yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Yanmaya başlayan aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola fırladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, araçta yolcu olarak bulunan Erdem Ö, Eren G. ve Yusuf D'yi sıkıştıkları yerden çıkardı.

Trafik bir süre aksadı

Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılırken sürücü Muhammet E.A'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Eren G, Erdem Ö. ve Yusuf D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken E-5 kara yolunda trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.