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Türkiye
AA 14.10.2023 11:16

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da gerçekleştirilecek "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilkent Yol Koşusu nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Bilkent Bulvarı'nda Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent'e gidiş istikameti sağ iki şerit araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca, 1597. Cadde'nin İhsan Doğramacı Caddesi kavşağı, 1597. Cadde'nin üzeri Doğramacı Ali Paşa Camii ile RTÜK önüne kadar çift yönlü, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nin Bilkent Bulvarı 2 kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasının şehir merkezi istikameti ve Bilkent Bulvarı, Bilkent Bulvarı Kavşağı, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi, İhsan Doğramacılar Bulvarı Kavşağı ve 1597. Cadde'ye açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi.

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