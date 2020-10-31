Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Yapımına 2016'da başlanan tünelin, 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Ayhan, "Tünelin beton kaplama işi tamamlandı. Özellikle kış dönemlerinde bu coğrafyadan geçmek çok sıkıntılı. İnşallah tünel tamamlandığında sürücülerimiz rahat nefes alacak." dedi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Ayhan'a, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş eşlik etti.