Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kemal Durak yönetimindeki kamyonet, ilçeye 1 kilometre kala devrildi.
Kamyonette sıkışan ve ağır yaralanan Durak, AFAD ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kaza sırasında araçtan fırlayan İlyas Tuna ise hayatını kaybetti.
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