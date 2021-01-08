Kaza, TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri yakınındaki dinlenme tesisinde meydana geldi.

TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki dinlenme tesisine daldı. Tesise dalan araç, 3 arabayı önünde sürükledi.

Sürücü intihara kalkıştı

Tesisin önündeki arabaya binmeye hazırlanan aile, hızla gelen otomobilin altında kaldı.

Kazaya neden olan sürücü, aracından yaralı halde çıktı. Elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalışan sürücü, çevredekiler tarafından engellendi.

1 ölü, 8 yaralı

Kazada Afgan uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.