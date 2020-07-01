Sivas Valiliğinden yapılan açıklayamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, ilçede incelemede bulunarak Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu'ndan bilgi aldı.

"Şiddetli yağış sebebiyle ilçemizde hasar oluştu"

İlçe halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Sivas Valisi Salih Ayhan, şunları söyledi:

"Dün şiddetli yağış sebebiyle ilçemizde hasar oluştu. Hamdolsun can kaybı yok ancak maddi hasarın yaşandığı bölgelerimiz var. Rabb'im, daha büyük doğal afetlerden bizleri korusun. Sarılamayacak bir yaramız yok. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ilçede çalışma yapacak."

"Birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi aşacağız"

İlçedeki tahribatı acil olarak gidereceklerini, alt yapıyı iyileştirecek çalışma yapacaklarını aktaran Ayhan, şöyle konuştu:

"Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğümüzün yapacağı çalışmalar ve ilçede selin neden olduğu zarar hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a da bilgi verdim. Süreci ilk saatlerden itibaren takip ediyoruz. Özel İdaresi ekipleri de burada çalışma yapıp yaraların sarılmasına destek olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi aşacağız. Bir vali olarak da bu işin üzerinde hassasiyetle duruyorum, takipteyiz. Milletvekillerimizle de görüşmemiz oldu. Kendileri de buradaki sorunu giderecek şekilde Ankara'dan destek olacaklarını söyledi. Gölova halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'im daha büyük afet ve felaketlerden bizleri korusun diyorum.”

Gölova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilemiş, cadde ve sokaklarda sel meydana gelmişti.

Sel nedeniyle kaldırım ve parke taşları yerinden sökülmüş, park halindeki bazı araç ile tarım arazileri zarar görmüştü.