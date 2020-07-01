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Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Manisa merkez Şehzadeler ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 12.59 sıralarında gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 1, 2020
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Sehzadeler (Manisa)
Tarih-Saat : 01.07.2020, 12:59:44 TSİ
Enlem : 38.5160 N
Boylam : 27.5310 E
Derinlik : 17.60 km
Detay : https://t.co/IEhd79IlEL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: son depremler manisa deprem deprem haberlerSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 13:29
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