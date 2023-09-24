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Türkiye
AA 24.09.2023 14:49

Sivas'ta otluk alanda yangın

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm merkezi yakınlarındaki otluk ve ağaçlık alanda gece çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas'ta otluk alanda yangın
[Fotograf: DHA]

Merkeze bağlı Yusufoğlan köyü Yusufoğlan Göleti mevkisindeki otluk ve ağaçlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz gönderildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin üzeri dumanla kaplandı.

Orman İşletme Müdürlüğü, askerler ve diğer kurumların da iş makineleriyle müdahale ettiği yangın yaklaşık 24 saat sonra söndürüldü.

Sivas'ta otluk alanda yangın

"İki ayrı yangında 210 hektar alan zarar gördü"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele ettikleri bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.

İl genelinde yaklaşık 50 yangın ihbarı geldiğini ve bu ihbarların çoğunluğunun anız yangını olduğunu belirten Şimşek, "Ancak bu anız yangını olsa da ormanlarımızı, özellikle bozuk ormanları tehdit ediyor. Çok şükür çevre il ve ilçelerden de takviye alarak yaklaşık 35 işçi, 15 iş makinesiyle bu yangınlara müdahale edildi ve şu anda hepsi kontrol altında." dedi.

Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkisi ve Yusufoğlan Göleti mevkisinde çıkan yangınların kendilerini tedirgin ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Çok şükür ki belirttiğim gibi kontrol altına alındı, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Toplamda 210 hektarlık bir alan yandı. Bunlardan 100 hektarını anız yangını olarak değerlendirebiliriz. 100 hektarını da bozuk orman dediğimiz, orman arazisi olarak nitelendirebiliriz. Geri kalan 10 hektarlık bir alanda normal orman şeklindeydi. Geçmiş olsun diyorum, bu yangınla mücadelede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yangının çıkış sebebi için de gerekli inceleme soruşturma ve araştırma ilgili merciler tarafından başlatılmış durumda."

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