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Türkiye
İHA 24.09.2023 14:43

Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Elazığ’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü.

Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu Çoban Çeşmesi mevkiinde meydana gelen kazada M.C. idaresindeki kamyonet ile Resul Çiğci idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çiğci ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Resul Çiğci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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