Elazığ’da kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Dün akşam saatlerinde Elazığ-Bingöl karayolu Çoban Çeşmesi mevkiinde meydana gelen kazada M.C. idaresindeki kamyonet ile Resul Çiğci idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çiğci ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Resul Çiğci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.