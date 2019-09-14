Türkiye
Sivas'ta minibüs devrildi: 8 yaralı14 Eylül 2019 Cumartesi 19:47 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 19:53
Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Murat Dündar idaresindeki minibüs, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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