Türkiye
Rize'de inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı14 Eylül 2019 Cumartesi 19:44 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:13
Rize'de, mantolaması yapılan bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. İskelenin çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mermerdelen Mahallesi'ndeki 13 katlı bir binanın dış cephe mantolama işini bitirdikten sonra iskelenin sökme işlemlerini yapan işçiler Nedim Sanlav (26) ve Mehmet Selim İlbilgi (20), iskelenin çökmesiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
Hafif şekilde yaralanan işçiler için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerin tedavi amacıyla hastaneye gitmeyi ise kabul etmedikleri öğrenildi.
Bu arada, iskelenin çökme anı da bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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