Türkiye
HDP milletvekiline "terör örgütü propagandası" suçundan soruşturma14 Eylül 2019 Cumartesi 19:39 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:05
Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan soruşturma başlattı.
Güven, İçişleri Bakanlığınca 3 büyükşehir belediyesine yapılan görevlendirmelere ilişkin, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 11 Eylül'de gerçekleştirilen protesto eylemine katıldı.
Konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle Leyla Güven hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanacak fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.
Kaynak: TRT Haber