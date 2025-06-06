Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İ.Y. idaresindeki otomobil, Sivas Ankara kara yolu Özel Harekat Kavşağı'nda Y.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Ö.Y, S.Y, E.Y. ve A.Y. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası 58 FF 381 plakalı otomobilde gaz kaçağı tespit edilmesi nedeniyle polis ekipleri yolun Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Gaz kaçağının itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.