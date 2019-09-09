Türkiye
Sivas'ta hareket halindeki yolcu otobüsü küle döndü09 Eylül 2019 Pazartesi 10:57 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:10
Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.
İstanbul’dan Van’a gitmekte olan 31 DF 402 plakalı bir yolcu otobüsü, sabaha karşı D-100 karayolunda Sivas’ın Suşehri ilçesi Sanayi kavşağında yanmaya başladı.
Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.
Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yara almadan yanan otobüsten çıkartılan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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