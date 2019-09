Türkiye

Bakan Selçuk: Hayırlı olsun uyanışımız yeni eğitim öğretim yılımız

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:09 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:11

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bugün uyanıyor okullar. Her sınıf bir bağ, her sıra bir yaprak, her çocuğun gözü bir üzüm tanesi... Hayırlı uğurlu olsun uyanışımız, yeni eğitim öğretim yılımız." ifadesini kullandı.